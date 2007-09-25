Ради Луценко Шуфрич пошел на хитрость

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, кандидат в народные депутаты от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ считает, что лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО избегает дебатов с ним. Об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Виннице.

"К сожалению, Юрий Витальевич ЛУЦЕНКО избегает дебатов со мной", - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ШУФРИЧ сообщил, что его и Ю.ЛУЦЕНКО трижды пытались свести на ведущих телеканалах. "И, едва лишь он узнавал, что его оппонентом будет ШУФРИЧ, он уходил. Вместо него присылали кого-то другого - Николая КАТЕРИНЧУКА, Геннадия МОСКАЛЯ, Романа ЗВАРИЧА”, - сказал Н.ШУФРИЧ. По его словам, “мы даже один раз пошли на маленькую хитрость, заявив, что в эфире буду не я, но за несколько часов до эфира, когда стало известно, что от партии на дебатах будет замена - он просто ушел".

Н.ШУФРИЧ выразил уверенность, что Ю.ЛУЦЕНКО нечего сказать на дебатах.

"Ему нечего сказать, поэтому он и избегает дебатов. Но жизнь после 30 сентября не остановится, и все, что я хотел ему сказать, я ему скажу. Скажу так, чтобы об этом услышала вся Украина", - отметил Н.ШУФРИЧ.