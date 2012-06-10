По факту аварии самолета под Киевом завели дело

18:48, 10 июня 2012
Общество
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Прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по факту аварии самолета в поселке Бородянке под Киевом, во время которой погибло 5 человек. 

Фото wikipedia.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В воскресенье на аэродроме Бородянка во время захода на посадку разбился самолет Л-410. На борту находилось 20 человек, 5 из них погибли на месте трагедии, 15 доставлены в больницу. Медики борются за их жизнь», - отмечается в сообщении.

Транспортная прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.276 УК Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного судна, сообщили в прокуратуре.

В данный момент с целью выяснения обстоятельств трагедии проводятся первоочередные следственные действия.

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