Азаров надеется удержать стабильность на рынке нефтепродуктов
06:13, 09 июня 2012Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что в стране удастся удержать стабильную ситуацию на рынке нефтепродуктов при действии плавающего акциза в условиях снижения мировых цен на нефть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с учеными-экономистами.
«Мы предложили идею плавающего акцизного сбора. А сейчас мы уже думаем, не приведет ли сегодняшняя ситуация к очень серьезному росту акциза и, соответственно, к нестабильности на рынке нефтепродуктов. Но мы пока думаем, что ситуацию удержим», - заявил Н.Азаров.
Как сообщал УНИАН, с 27 мая 2012 года вступил в действие закон, которым предусмотрено введение плавающей ставки акцизного сбора с нефтепродуктов.
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