Азаров надеется удержать стабильность на рынке нефтепродуктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с учеными-экономистами.

«Мы предложили идею плавающего акцизного сбора. А сейчас мы уже думаем, не приведет ли сегодняшняя ситуация к очень серьезному росту акциза и, соответственно, к нестабильности на рынке нефтепродуктов. Но мы пока думаем, что ситуацию удержим», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, с 27 мая 2012 года вступил в действие закон, которым предусмотрено введение плавающей ставки акцизного сбора с нефтепродуктов.