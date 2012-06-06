По факту отравления журналистов возбудили уголовное дело

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по результатам проверки 5 июня по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу проводит Киевский райотдел Донецкого горуправления милиции. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Донецкой области.

В прокуратуре напомнили, что ряд представителей центральных и региональных средств массовой информации в период с 22 по 23 мая почувствовали резкое недомогание, имеющее признаки острого пищевого отравления, после фуршета, проведенного в день открытия нового железнодорожного комплекса в Донецке.

По этому факту Донецко-Ясиноватской транспортной прокуратурой была проведена проверка с привлечением специалистов областной санитарно-эпидемиологической станции, работников органов милиции.

Проверкой было установлено, что имел место факт пищевого отравления 19 работников СМИ. В целом из 19 лиц, которые отравились, 9 были госпитализированы в лечебные заведения, 10 - находились на амбулаторном лечении по месту жительства.

Кроме того, в ходе проверки были установлены нарушения требований санитарных норм. По фактам этих нарушений работники предприятия привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.