В Донецке рухнула крыша котельной (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Донецкой области.

По данным МЧС, вчера, 28 мая, в 22:22 в Буденновском районе в котельной произошло частичное разрушение кровли здания на площади примерно 70 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. В 5:20 утра 29 мая была восстановлена подача горячей воды потребителям.

Причина обрушения устанавливается.