В Донецке рухнула крыша котельной (фото)

21:07, 29 мая 2012
Общество
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В Буденновском районе Донецка обрушилась крыша котельной.  

Фото: http://novosti.dn.ua
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Донецкой области.

По данным МЧС, вчера, 28 мая, в 22:22 в Буденновском районе в котельной произошло частичное разрушение кровли здания на площади примерно 70 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. В 5:20 утра 29 мая была восстановлена подача горячей воды потребителям.

Причина обрушения устанавливается.

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