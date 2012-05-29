В Донецке рухнула крыша котельной (фото)
21:07, 29 мая 2012Общество
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В Буденновском районе Донецка обрушилась крыша котельной.
|Причина обрушения устанавливается. Фото: http://novosti.dn.ua
По данным МЧС, вчера, 28 мая, в 22:22 в Буденновском районе в котельной произошло частичное разрушение кровли здания на площади примерно 70 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. В 5:20 утра 29 мая была восстановлена подача горячей воды потребителям.
Причина обрушения устанавливается.
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