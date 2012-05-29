Пришло время делать долги за границей

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

Эксперты отмечают, что госдолг Украины в апреле т.г. вырос на 0,6% за счет внутренних заимствований. При этом внешний долг по сравнению с прошлым годом показал небольшое снижение по причине ограниченного доступа на внешние рынки.

«Динамика государственного долга в апреле (рост в 0,6%) не стала неожиданностью, поскольку рост продемонстрировал лишь внутренний долг. Внешний долг оставался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении даже сократился на 0,5% - впервые за последние пять с половиной лет», - подчеркивают эксперты «ИНГ Банк Украина».

Также они обращают внимание, что, учитывая необходимость погашения в 2012 г. ряда внешних заимствований, правительство даже начало выпуск внутренних гособлигаций в иностранной валюте для покрытия этих выплат, которые с начала года принесли в казну 0,64 млрд долл. и 0,28 млрд евро. Это позволило правительству в текущем году обеспечить выполнение обязательств по внешним заимствованиям без привлечения ресурсов с внешних рынков.

«Соотношение госдолга к ВВП остается на уровне 36%, что ниже среднего показателя развивающихся европейских стран. Мы подтверждаем наш прогноз по соотношению госдолга к ВВП на конец текущего года на уровне 37,7% и ожидаем более активного привлечения внешних заимствований в течение второго полугодия», - говорят эксперты «ИНГ Банк Украина».

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Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2012 года составил 486,56 млрд грн, или 60,9 млрд долл., что на 0,6% больше показателя на конец марта 2012 года, и на 2,8% больше показателя на конец 2011 года.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.