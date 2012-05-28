Новый терминал «Борисполя» начнет принимать регулярные рейсы с 1 августа

Новый терминал D международного аэропорта «Борисполь» начнет принимать регулярные рейсы с 1 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.

«С 1 августа терминал D будет принимать регулярные рейсы. Завтра (29 мая – УНИАН) будет первый рейс, но он будет чартерным», - сказал он.

Б.Колесников также сообщил, что ориентировочно в октябре-ноябре 2012 года планируется объявить конкурс на концессию аэропорта «Борисполь».

Кроме того, он сообщил, что к концу 2013 года возможно объединение в терминале D как международных, так и внутренних рейсов.

По словам генерального директора аэропорта «Борисполь» Антона Волова, есть предварительные договоренности о том, что первой в новый терминал D зайдет авиакомпания Lufthansa. Кроме того, А.Волов отметил, что «процесс перемещения авиакомпании в новый терминал длительный, так как есть договора аренды».

Кроме того, А.Волов сообщил, что обслуживанием терминала D будет заниматься сам аэропорт. «Этот терминал мы будем обслуживать самостоятельно», - сказал он.

Напомним, сегодня в Киеве открылся крупнейший в Украине новый терминал D ГП «Международный аэропорт «Борисполь», который может обслуживать до 15 млн пассажиров в год.

Площадь терминального комплекса 107 тыс. квадратных метров.

Стоимость проекта 4,8 млрд грн.

Терминальный комплекс D оснащен 11 стационарными аэромостами для посадки и высадки пассажиров. Это позволяет принимать 6 крупных и 5 средних самолетов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, в І квартале 2012 года пассажиропоток увеличился на 12% - до 1,588 млн пассажиров.