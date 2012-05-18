В Крыму собака загрызла трехлетнюю девочку

Трагедия произошла во второй половине дня 17 мая в Симферопольском районе, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью крымского Управления МВД.

"Мать девочки пояснила сотрудникам милиции, что телесные повреждения дочери нанесла их дворовая собака. По словам женщины, находившееся на цепи животное дотянулось до ребенка и напало на него. Мать пыталась отбить девочку, но не смогла", - говорится в пресс-релизе.

Милиция проводит доследственную проверку.