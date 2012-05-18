В Крыму собака загрызла трехлетнюю девочку
11:56, 18 мая 2012Общество
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В Крыму трехлетняя девочка погибла, получив от дворовой собаки рваные укушенные раны.
|Собака напала на ребенка
"Мать девочки пояснила сотрудникам милиции, что телесные повреждения дочери нанесла их дворовая собака. По словам женщины, находившееся на цепи животное дотянулось до ребенка и напало на него. Мать пыталась отбить девочку, но не смогла", - говорится в пресс-релизе.
Милиция проводит доследственную проверку.
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