Луценко приводит доказательства участия Черновецкого-младшего в афере Элит-центра

Лидер блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО советует председателю наблюдательного совета «Правэкс-банка», депутату Киевсовета Степану ЧЕРНОВЕЦКОМУ забрать из суда свой иск к нему.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН факт подачи С.ЧЕРНОВЕЦКИМ иска о защите чести и достоинства к Ю.ЛУЦЕНКО.

«Степе (ЧЕРНОВЕЦКОМУ – УНИАН) надо немедленно отзывать свой иск из суда, иначе он, в конце концов, сядет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам лидера НУ-НС, он располагает видео «совместного гуляния» на банкете С.ЧЕРНОВЕЦКОГО и руководителя группы компании «Элита-Центр» Александра ВОЛКОНСКОГО. Также, по данным Ю.ЛУЦЕНКО, существуют показания единственного осужденного по делу «Элита-центр», который подтверждает причастность семьи ЧЕРНОВЕЦКОГО к этой афере. Лидер НУ-НС утверждает, что А.ВОЛКОНСКИЙ, которого сопровождала милиции, приезжал «с сумками с наличкой в «Правэкс-банк» и выходил оттуда вместе с С.ЧЕРНОВЕЦКИМ».

Кроме того, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, более половина пострадавших граждан от аферы «Элита-центр» вносили свои деньги в фирмы-однодневки, счета которых находились в «Правэкс-банке». «Факт совместной гулянки, перелетов самолетов, выход совместный из банка, где оставлялись сумки с наличкой, свидетельствуют о том, что это была четко спланированная афера двух товарищей. И следствие располагает данными о причастности к этому семьи ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 12 cентября подал в суд иск о защите чести и достоинства к лидеру НУ-НС Ю.ЛУЦЕНКО. В частности, С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает ложными обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в его адрес относительно причастности к афере «Элита-центр».