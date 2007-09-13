Из-за пистолета Кивалова один человек уволен, двум - дали выговор

В Службе безопасности Украины утверждают, что народный депутат Украины 5-го созыва Сергей КИВАЛОВ не будет привлекаться к ответственности за нарушение правил провоза оружия на самолете, поскольку никаких последствий это не имело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Я могу сказать, что инцидент действительно имел место 27 июня. Он (С.КИВАЛОВ – УНИАН) действительно нарушил законодательство, но ответственность наступает, когда есть последствия», - сказала она, объяснив при этом, что из-за обнаружения оружия у пассажира и составления соответствующего акта рейс самолета “Киев-Одесса” не задерживался, паники среди пассажиров не было, люди не пострадали, «поєтому, соответственно, кроме моральной ответственности другой нет».

Как рассказала М.ОСТАПЕНКО, в указанный день один из пассажиров самолета заметил у С.КИВАЛОВА оружие, о чем сообщил экипаж воздушного судна. Именной пистолет Макарова был изъят, составлен соответствующий акт, оружие запаковано в специальный контейнер, и самолет вылетел по маршруту. По прибытии в Одессу оружие С.КИВАЛОВУ было возвращено.

Кроме того, по словам М.ОСТАПЕНКО, по результатам расследования этого инцидента двое сотрудников, отвечающих за авиационную безопасность, получили выговор, а один был уволен.

Объясняя этот инцидент, она рассказала, что С.КИВАЛОВ во время полета из Киева в Одессу воспользовался VIP-залом аэропорта “Борисполь”. Проходя через специальную рамку, которая обнаруживает металлические предметы, он отказался предъявить сотруднику аэропорта металлический предмет, на наличие которого отреагировало специальное устройство, и пошел дальше на посадку.

М.ОСТАПЕНКО объяснила, что человек, имеющий разрешение на ношение оружия, при посадке в самолет должен оформить на это оружие специальную карточку временного изъятия на время полета. При этом оружие упаковывается в специальный контейнер и перевозится в самолете в багажном отделении, а по прибытии к месту назначения отдается владельцу.