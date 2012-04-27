Инфляция и валютные запасы улучшаются

Совет Национального банка Украины прогнозирует позитивную динамику в текущем году показателя инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член совета НБУ Василий Горбаль.

«Несмотря на то, что в старых документах стоит показатель инфляции 7,9%, мы свидетельствуем о том, что есть дефляционные определенные тенденции, соответственно, будет скорректирована и эта цифра до уровня около 5%», - сказал В.Горбаль.

Кроме того, он отметил, что совет Нацбанка, несмотря на пессимистические прогнозы некоторых экспертов, прогнозирует позитивную динамику роста объема золотовалютных резервов до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в марте увеличились на 0,3%, или на 79 млн долл., – до 31,129 млрд долл. (в эквиваленте)

За январь-март т.г. международные резервы сократились на 2%, или на 665 млн долл.

Международные валютные резервы НБУ в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд долл.,– до 31,795 млрд долл.