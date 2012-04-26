Кабмин нашел ответственного за качество еды

Как сообщается на официальном сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, соответствующий законопроект («О качестве и безопасности пищевых продуктов») был одобрен на заседании правительства.

«Каждый производитель обязан выстроить собственную цепь контроля продукции. Уже потом к этому добавляется ветеринарная служба, которая контролирует наиболее проблемные вопросы и как в целом организована работа», - отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень.

Он также сообщил, что до 7 мая данный документ будет передан в Верховную Раду.

Напомним, что на данный момент ответственность за качество продуктов питания в Украине разделена между производителями, продавцами, а также государственными контролирующими органами.