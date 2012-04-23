Ривненские милиционеры проиграли суд американскому бизнесмену

Ривненский районный суд не удовлетворил иск работников милиции к американскому бизнесмену Исааку Калихману.

Как передает корреспондент УНИАН, суд полностью отверг обвинение работников милиции, которые утверждали, что якобы И.Калихман во время обыска в гостинице «упирался, размахивал руками и отталкивал от себя» стражей порядка.

Милиционеры просили присудить И.Калихману штраф в размере до 255 грн или административный арест до 15 суток.

Решение суд вынес после повторного заседания, на которое были приглашены несколько свидетелей инцидента, работающие в гостиничном комплексе.

«Заслушав объяснение И.Калихмана, показания свидетелей и исследовав материалы дела, считаю, что достаточных доказательств, которые бы указывали на совершение административного правонарушения, суду не предоставлено. Поэтому суд постановил закрыть производство дела в отношении И.Калихмана за отсутствием в его действиях события и состава административного правонарушения», - сказала судья Лариса Остапчук.

По ее словам, свидетели не видели, как гражданин США оказывал сопротивление работникам милиции, в свою очередь они рассказали, как стражи порядка грубо обращались с ним, выталкивали из помещения, вывели на улицу и поместили в милицейскую машину.

Сам И.Калихман заявил, что он и его адвокат узнали о составленном правоохранительными органами по поводу инцидента протоколе об админнарушении за минуту до судебного заседания – через 20 дней после обыска в гостинице.

И.Калихман сказал журналистам: «Решение суда справедливое. Поскольку никаких действий, которые бы свидетельствовали о неповиновении милиции, не совершал. Досадно, что с помощью милиции мои украинские партнеры пытаются разрешить имущественный конфликт. А суть его в том, что эти люди не хотят вернуть взятые в долг у меня деньги – более 500 тысяч долларов США».

Как сообщал УНИАН, 27 марта в гостиничном комплексе неподалеку от Ривне (с. Белая Криница) работники милиции провели обыск, во время которого американский инвестор ООО "Нерудтехпром ЛТД" И.Калихман был задержан и посажен в милицейский автомобиль на полтора часа.

Позже на пресс-конференции И.Калихман заявил о неправомерных действиях работников милиции. Он сообщил, что успел позвонить по телефону жене в США. И только после ее звонка в посольство США милиция выпустила его из зарешеченной машины.

В прокуратуре Ривненской области заявили, что обыск проводился с участием следственно-оперативной группы и понятых с применением видеосъемки. Кроме учредителя ООО "Нерудтехпром ЛТД", в отношении которого расследуется уголовное дело по факту растраты имущества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), в помещении присутствовал бывший гражданин Украины, а теперь гражданин США И. Калихман.

«После того, как последний стал препятствовать проведению следственного действия и видеосъемке, сотрудники спецподразделения «Беркут» приняли меры для обеспечения порядка. В то же время, следует заметить, что задержание указанного гражданина не проводилось, меры пресечения не применялись», - заявили в прокуратуре.