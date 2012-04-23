Украина может обойтись без МВФ... некоторое время

04:29, 23 апреля 2012
Общество
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Экономическая ситуация в Украине не требует немедленных внешних заимствований, в том числе от Международного валютного фонда, но возобновление программы с МВФ важно в перспективе.

Вице-президент Всемирного банка: банк работает с Украиной над минимизацией негативных социальных последствий, фото lajmeshqip.com

Такое мнение высказал вице-президентВсемирного банка ФилиппЛеУэру(Philippe Le Houérou) на пресс-конференции в пятницу,сообщает Укринформ.

"Что касаетсяМВФ,то когда япоследний раз смотрелпоказатели,они нетребовали срочных внешних заимствованийв краткосрочной перспективе.Возможно,больше - вдолгосрочной перспективе",- сказал ЛеУэру,отвечая навопрос о влиянии"замораживания" кредитаМВФ наэкономические прогнозыдля Украины.

По словам вице-президента ВБ,основным препятствием на путивозобновления финансированияМВФвопрос о повышении тарифовна газдля домохозяйств,котороеукраинское правительствоещене решил.

"Это оченьсложный вопрос",- добавиллеУэру.Он отметил,что Всемирныйбанкработает с Украинойнад проблемойминимизации негативных социальных последствийот повышения тарифовдляуязвимых слоев населения.В то же время, вице-президент ВБубежден,чтоУкраинануждается в структурных реформахв энергетической сфере.

 

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