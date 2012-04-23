Украина может обойтись без МВФ... некоторое время

Такое мнение высказал вице-президентВсемирного банка ФилиппЛеУэру(Philippe Le Houérou) на пресс-конференции в пятницу,сообщает Укринформ.



"Что касаетсяМВФ,то когда япоследний раз смотрелпоказатели,они нетребовали срочных внешних заимствованийв краткосрочной перспективе.Возможно,больше - вдолгосрочной перспективе",- сказал ЛеУэру,отвечая навопрос о влиянии"замораживания" кредитаМВФ наэкономические прогнозыдля Украины.



По словам вице-президента ВБ,основным препятствием на путивозобновления финансированияМВФвопрос о повышении тарифовна газдля домохозяйств,котороеукраинское правительствоещене решил.

"Это оченьсложный вопрос",- добавиллеУэру.Он отметил,что Всемирныйбанкработает с Украинойнад проблемойминимизации негативных социальных последствийот повышения тарифовдляуязвимых слоев населения.В то же время, вице-президент ВБубежден,чтоУкраинануждается в структурных реформахв энергетической сфере.