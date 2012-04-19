Нашествие кротов и выдр портит жизнь богачам с Конча-Заспы

Вип-обитатели киевской Рублевки срочно ищут опытных садовников, способных спасти их ценности. Готовы платить любые деньги, пишет "Сегодня".

На сайте объявлений полно предложений садоводам и ландшафтным дизайнерам. «Ищем людей. Сейчас много заказов из Конча-Заспы. У них там нашествие кротов, дорогие растения погибают. К сожалению, не все хозяева умеют ухаживать за своим садом, пытаются нанимать местных садоводов, а они не всегда могут отличить даже магнолию от яблони. И, кроме вкапывания горлышек бутылок для отпугивания кротов, ничего не знают. А нужны современные средства», — рассказали нам в компании, которая занимается садовыми работами.

За работу ландшафтникам предлагают от 3 до 10 тыс. грн. Минималку платят начинающим садоводам, а вот опытным — гораздо больше. «Мне даже пообещали путевку на Мальдивы, если я спасу сад хозяина. У него много экзотов, магнолии есть, даже небольшие пальмы. Все в плохом состоянии — я буквально ночую на участке. Мало того, что кроты орудуют, тут еще и почвы плохие — сплошной песок. Нужно много чернозема, торфа, удобрений и, конечно, мощная защита от кротов, тут их просто море», — говорит дизайнер Андрей.

А еще в Конче завелись выдры. Жители жалуются, что эти водоплавающие хищники нападают на маленьких фазанов и даже умудрились придушить пару павлинов. «Тут много всяких маленьких озер, они связаны друг с другом. Выдры водятся, есть бобры. А вот рыбы не так много — ее распугали скутерами и катерами. Поэтому выдры и атакуют живность возле коттеджей», — говорят местные дачники.