Милиция о похоронах Оксаны Макар: «скандала не было»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко.

«Во время похорон не было никаких нарушений порядка, никаких эксцессов, все прошло спокойно, - отметила она.

По оценкам правоохранителей, в церемонии принимало участие около 200 человек, среди которых были и журналисты. Дополнительные силы для охраны порядка не привлекались.

О.Передеренко сообщила, что она внимательно следила за происходящими событиями и «не слышала, чтобы со стороны родных Оксаны было какое-то возмущение».

В связи с настойчивым вниманием журналистов к похоронам, вчера, 30 марта, родственники О.Макар написали заявление в милицию с тем, чтобы «не допустить посторонних людей на похороны, а особенно журналистов».

Как отмечает О. Передеренко, «скандала не было».

Она также сообщила, что ей ничего неизвестно о том, велась ли прямая трансляция с места события, но «было много телевизионных камер».

Как уже сообщалось, на похоронах О.Макар присутствовал отчим девушки Алексей Суровицкий, в настоящее время отбывающий наказание в местах лишения свободы.

«Он был доставлен с сопровождением, в специальном автомобиле, - сообщила О.Передеренко. - Очевидно, это было согласовано. Кто-то из родственников подал прошение, оно было рассмотрено и удовлетворено. Ему пошли навстречу и разрешили присутствовать на церемонии. Отчим попрощался с Оксаной и уехал. На обед он не остался».