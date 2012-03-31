Милиция о похоронах Оксаны Макар: «скандала не было»
Николаевская милиция заявляет, что никаких эксцессов во время похорон Оксаны Макар не было.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко.
«Во время похорон не было никаких нарушений порядка, никаких эксцессов, все прошло спокойно, - отметила она.
По оценкам правоохранителей, в церемонии принимало участие около 200 человек, среди которых были и журналисты. Дополнительные силы для охраны порядка не привлекались.
О.Передеренко сообщила, что она внимательно следила за происходящими событиями и «не слышала, чтобы со стороны родных Оксаны было какое-то возмущение».
В связи с настойчивым вниманием журналистов к похоронам, вчера, 30 марта, родственники О.Макар написали заявление в милицию с тем, чтобы «не допустить посторонних людей на похороны, а особенно журналистов».
Как отмечает О. Передеренко, «скандала не было».
Она также сообщила, что ей ничего неизвестно о том, велась ли прямая трансляция с места события, но «было много телевизионных камер».
Как уже сообщалось, на похоронах О.Макар присутствовал отчим девушки Алексей Суровицкий, в настоящее время отбывающий наказание в местах лишения свободы.
«Он был доставлен с сопровождением, в специальном автомобиле, - сообщила О.Передеренко. - Очевидно, это было согласовано. Кто-то из родственников подал прошение, оно было рассмотрено и удовлетворено. Ему пошли навстречу и разрешили присутствовать на церемонии. Отчим попрощался с Оксаной и уехал. На обед он не остался».