На похороны Оксаны Макар пришло около тысячи людей
13:05, 31 марта 2012Общество
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Из Херсонского СИЗО под конвоем доставили отчима Оксаны, чтобы он смог попрощаться с дочкой
Оксана Макар
Сегодня хоронят жертву николаевских насильников Оксану Макар. На похороны девушки пришло около тысячи человек, сообщает Gazeta.ua.
Из Херсонского СИЗО под конвоем доставили отчима Оксаны, чтобы он смог попрощаться с дочкой. После церемонии прощания его отправят обратно в СИЗО. По данным СМИ, 41-летний Суровицкий (отчим девушки) уже имеет шесть судимостей за кражи авто и ограбления.
Почтить память Оксаны приехал мэр Николаева Владимир Чайка. Венки со словами сочувствия передали партия "Батькивщина", Татьяна Бахтеева, Николай Катеринчук и другие. Отпевали Оксану в квартире в поселке Луч. Внутрь пустили только родных и близких. Все представители СМИ ждали под подъездом.
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