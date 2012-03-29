Украинская армия заполучила новую пушку

Как об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, министр обороны Дмитрий Саламатин 26 марта 2012 года подписал приказ №169 “О принятии на вооружение Вооруженных Сил Украины автоматической пушки калибра 30 мм ЗТМ1”.

Согласно информации Минобороны, принятие на вооружение пушки ЗТМ1 позволит обеспечить потребности ВСУ в автоматических пушках калибра 30 мм отечественного производства, устанавливаемых на различные типы бронетехники. Задача по обеспечению поставок пушки в войска возложена на Центральное ракетно-артиллерийское управление Вооруженных сил Украины.

Справка УНИАН. Производство пушки ЗТМ1 будет налажено на Харьковском конструкторское бюро машиностроения имени Морозова. Скорострельность пушки ЗТМ-1 составляет 300 выстрелов в минуту. Пушками ЗТМ1 планируется оснащаться бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ, БТР-3, БТР-4, а также боевые машины пехоты БМПВ-64.