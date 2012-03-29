Украинская армия заполучила новую пушку
Вооруженные силы приняли на вооружение новую автоматическую пушку для установки на бронетехнику.
Как об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, министр обороны Дмитрий Саламатин 26 марта 2012 года подписал приказ №169 “О принятии на вооружение Вооруженных Сил Украины автоматической пушки калибра 30 мм ЗТМ1”.
Согласно информации Минобороны, принятие на вооружение пушки ЗТМ1 позволит обеспечить потребности ВСУ в автоматических пушках калибра 30 мм отечественного производства, устанавливаемых на различные типы бронетехники. Задача по обеспечению поставок пушки в войска возложена на Центральное ракетно-артиллерийское управление Вооруженных сил Украины.
Справка УНИАН. Производство пушки ЗТМ1 будет налажено на Харьковском конструкторское бюро машиностроения имени Морозова. Скорострельность пушки ЗТМ-1 составляет 300 выстрелов в минуту. Пушками ЗТМ1 планируется оснащаться бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ, БТР-3, БТР-4, а также боевые машины пехоты БМПВ-64.