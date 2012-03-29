В Славуте мужчину подозревают в изнасиловании полуторагодовалого ребенка

В Славуте Хмельницкой области правоохранители подозревают 35-летнего мужчину в изнасиловании полуторагодовалого ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Инна Глега.

По ее словам, свидетелем резонансного случая стала 31-летняя мать маленькой девочки. Она вернулась ночью из развлекательного заведения и обнаружила, что ее ребенок весь в кровоподтеках и имеет характерные телесные повреждения, а пьяный сожитель спит рядом.

“Ребенок госпитализирован в больницу, а подозреваемый в совершении этого ужасного преступления мужчина задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Поскольку еще нет всех необходимых заключений судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы дать представление о степени тяжести полученных ребенком травм, предварительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - нанесение легких телесных повреждений”, - сказала И.Глега.

Она добавила, что подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом и провел 12 лет за решеткой за убийство и изнасилование.