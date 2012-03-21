Под Киевом неизвестные в масках подожгли экскаватор застройщиков

Неизвестные активисты сегодня, 21 марта, на территории застройки в районе Святошинской лесопарковой зоны Киева неподалеку от ул. Ушакова подожгли экскаватор застройщиков, а также уничтожили забор вокруг строительства, разбили окна в строительных сооружениях, передает корреспондент УНИАН.

Согласно информации строителей, около 14:30 к месту, где ими проводились работы, подошло несколько десятков молодых людей в масках. Как отметили строители, молодые люди начали требовать от них прекратить строительство в лесопарковой зоне, после чего к кабине экскаватора, на котором осуществлялись работы, ими была брошена петарда и бутылка с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание кабины. Неизвестными был также разрушен забор вокруг строительства и повреждено возведенное строителями временное сооружение. После этого неизвестные исчезли с места происшествия.

Также сегодня, в 15:00, около строительства представители разных общественных объединений, в частности, общественной сети «САМ», а также обычные граждане провели пикет против застройки и вырубки в Святошинский лесопарковой зоне. Активисты отметили, что в результате действий застройщиков было вырублено несколько десятков деревьев, которые раньше относились к Святошинскому лесопарковому хозяйству.

По данным представителей застройщиков, на расчищенной от леса территории планируется возведение малых архитектурных форм. Застройщик также утверждает, что данный земельный участок был выделен из состава Святошинского лесничества и передан в аренду на 5 лет одному из ООО решением Киевсовета от 26 июня 2007 г.

По словам активистов общественных объединений, они считают данную застройку незаконной, и планируют в ближайшее время продолжить пикетирование данного строительства.