В коровнике «накрыли» подпольный водочный завод

В Жашкове Черкасской области работники налоговой милиции обнаружили в бывшем коровнике подпольный водочный завод.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНС в Черкасской области, 47-летний житель Жашкова в арендованном помещении бывшего животноводческого комплекса незаконно установил промышленную линию по разливу водочных напитков с логотипами известных производителей. На подпольном производстве работало 6 наемных работников.

Налоговиками изъята промышленная линия по производству водочных напитков, готовая фальсифицированная продукция и другое вспомогательное оборудование для изготовления водки, емкости со спиртом, марки акцизного налога с явными признаками фальсификации. Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму около 2 млн. грн.

В соответствии с выводом лаборатории, изъятый спирт и изготовленные алкогольные напитки не отвечают требованиям нормативно-технической документации, которые предъявляются к этиловым спиртам и водочным изделиям, а поэтому их употребление представляет угрозу для жизни и здоровья человека.

За незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.