В центре Донецка накрыли казино

В центре Донецка сотрудниками УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий задокументирована деятельность крупного подпольного казино.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника отдела УГСБЭП Дмитрия ТЫШЛЕКА.

По его словам, заведение, где проводились азартные игры, находилось в центре Донецка в Торговом комплексе «Золотое кольцо», помещение казино имело большую площадь, его обслуживало 12 человек персонала: кассиры, крупье и администраторы залов.

Правоохранителями зафиксирован факт игры в данном заведении. Проведен осмотр, в результате которого было изъято 9 столов для игры в покер, 1 рулетка, более 5 тысяч игровых фишек и денежные средства в сумме 39 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.203-2 УК Украины – занятие игорным бизнесом, санкция которой предусматривает штрафные санкции от 10 до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. 170 тыс. – 680 тыс. грн.

В настоящее время милицией проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению организатора данного казино и привлечению его к уголовной ответственности, заключено в сообщении.