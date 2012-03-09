Янукович заметил, что в прошлом году не хватало именно поэта и художника

Указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “О присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко” был зачитан во время торжеств по случаю 198-й годовщины со дня рождения Т.Шевченко в ходе рабочей поездки главы государства в Канев Черкасской области.

В указе отмечается, что на основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко данная премия присуждена: искусствоведу Татьяне КАРА-ВАСИЛЬЕВОЙ - за книгу «История украинской вышивки»; художнику Анатолию КРИВОЛАПУ - за цикл живописных произведений «Украинский мотив»; поэту Петру МИДЯНКЕ - за книгу стихотворений «Луйтра в небо»; писателю Владимиру РУТКОВСКОМУ (РУТКИВСКОМУ) - за историческую трилогию для детей «Джуры»; композитору Виктору СТЕПУРКО - за псалмодию «Монологи веков» для смешанного хора и солирующих инструментов.

Указом установлено, что на 2012 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 260 тысяч гривень каждая.

В.ЯНУКОВИЧ, выступая на торжествах, отметил, что “символично, что в число нынешних лауреатов попали поэт, художник и детский писатель”. Он заметил, что среди прошлогодних лауреатов «не было поэта и художника, и будто чего-то не хватало, ведь как художник Тарас Шевченко реализовал себя, прежде всего, в стихотворениях и живописи”. “А то, что в число лауреатов после десятилетнего перерыва попал детский писатель – вообще знаковое явление, что не только свидетельствует об оздоровлении нашей литературы, но и напоминает всем нам о смиренности", - добавил он.

Президент Украины выразил убеждение, что “вопреки всем трудностям мы способны претворить в жизнь мечту Кобзаря о семье большой, вольной и новой”.