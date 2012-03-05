Тернопольские вандалы устроили демарш: повредили 13 остановок транспорта

В Тернополе вандалы повредили почти все новые остановки общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции заместитель городского председателя Тернополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав СТЕМКОВСКИЙ сообщил, что в целом в прошлом году в городе было установлено 15 новых крытых остановок обновленного дизайна. На эти цели из городского бюджета было потрачено 280 тыс. грн.

На сегодняшний день, по его данным, 13 остановок повредили вандалы, разбив полупрозрачные поликарбонатные листы, которыми по бокам «обшиты» остановки.

«Сейчас будем говорить с той структурой, которая выполняла эти работы, о том, что неправильно подобрали материал, поскольку он не имеет антивандальной прочности. Исполнители предложили относительно недорогой эстетичный материал, который защищает от ветра, но никто не думал, что у нас есть такое количество придурков. Поэтому остальные остановки будем делать из более крепких материалов», – сказал В.СТЕМКОВСКИЙ.

Вместе с тем, он считает, что массовое повреждение остановок кто-то организовал. «Когда это еще были единичные случаи, то можно было списать на хулиганство. Но сейчас у меня мнение, что это делают целенаправленно. Потому что не может быть такой случайности, чтобы по всему городу каждый испытывал свои силы на конструкциях остановки. Почему тогда светофоры не бьют, почему окна не бьют, стекло же намного легче разбить. Бьют лишь конструкции, которые не менее уязвимы, чем другие. Это или какая-то форма конкуренции, или какой-то специальный демарш», – считает заместитель мэра.

По его данным, поврежденные остановки будут оперативно реконструированы тогда, когда подрядчик возобновит свою работу, поскольку организация из-за нехватки работы зимой не работает. Средства на новые материалы будут выделены из городского бюджета.

«Мы говорили с подрядчиком, и их можно понять. Если вы купили телевизор, а затем по нему ударили кувалдой, то это не подпадает под гарантию. Думаю, мы оплатим материалы, необходимые для замены, а исполнитель уже возьмет на себя расходы по их установке», – сказал В.СТЕМКОВСКИЙ.

В этом году в Тернополе запланировано установить еще 30 новых аналогичных остановок.