Ющенко объяснил, что цены растут из-за ошибочной политики Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что причиной роста потребительских цен стала введенная нынешним Кабинетом министров политика глубокого бюджетного дефицита. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Чернигове, отметив, что эта ситуация, безусловно, должна быть изменена.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что при нынешних высоких показателях роста ВВП дефицит бюджета должен составлять не больше 1-1,5%, тогда как на 2008 год этот показатель закладывается правительством на уровне 2,7%, что является самым высоким за последние 7 лет.

Глава государства обратил внимание на значительное увеличение внешних заимствований в период работы нынешнего Кабмина. «Политика глубокого дефицита бюджета и обильных международных заимствований сегодня дискредитирует национальную ценовую политику, формирует очень сложный график возвращения будущими поколениями этих денег», – заявил В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, такие действия – равно как и государственные расходы на более высоком уровне, чем это позволяют прибыли, «являются ключевым фактором утраты нынешним правительством контроля над ценами, особенно на рынке потребления».

Глубокий дефицит бюджета будет иметь негативное влияние на развитие национальной экономики в будущем, отметил Президент. «Потому наведение порядка с дефицитом бюджета, соблюдение реального контроля над государственными расходами в рамках доходов и налогов, публичная конкурсная открытая приватизация – это первые лекарства от тех неурядиц, которые сегодня получает украинская исполнительная власть от такой не до конца продуманной макроэкономической политики», – отметил В.ЮЩЕНКО.