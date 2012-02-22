Пожар на Крюковском вагоностроительном заводе потушили
Пожар на территории ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в Полтавской области локализован.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
Как напомнили в МЧС, сообщение о пожаре на территории ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в трех покрасочных камерах на общей площади около 225 кв. м поступило на пункт связи Кременчугского районного отдела МЧС сегодня в 08.30.
В 09.58 подразделениями МЧС пожар локализован.
Во время гашения спасены 10 грузовых вагонов и эвакуированы 25 работников цеха. Жертв и пострадавших нет, информировали в министерстве.
Причина возникновения пожара устанавливается.
К гашению пожара привлечено 14 единиц основной и специальной техники и 46 человек личного состава МЧС.
На месте происшествия работает оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.