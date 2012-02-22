Пожар на Крюковском вагоностроительном заводе потушили

Пожар на территории ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в Полтавской области локализован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как напомнили в МЧС, сообщение о пожаре на территории ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в трех покрасочных камерах на общей площади около 225 кв. м поступило на пункт связи Кременчугского районного отдела МЧС сегодня в 08.30.

В 09.58 подразделениями МЧС пожар локализован.

Во время гашения спасены 10 грузовых вагонов и эвакуированы 25 работников цеха. Жертв и пострадавших нет, информировали в министерстве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

К гашению пожара привлечено 14 единиц основной и специальной техники и 46 человек личного состава МЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.