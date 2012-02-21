Силовики уверяют, что их «повышенный интерес к афганцу» - неправда

Управление связей с общественностью МВД Украины заявляет, что «все высказывания» лидера Всеукраинской общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» (НКН) Александра КОВАЛЁВА «не соответствуют действительности и являются неправдой».

Об этом идет речь в сообщении УСО МВД Украины, переданном УНИАН.

«Сегодня некоторые Интернет-издания распространили информацию о том, что А.КОВАЛЁВУ якобы посоветовали покинуть страну, вызывали в МВД, профилактировали, угрожали физически, а также предупреждали его по поводу закрытия хозяйствующих структур, если их основатели связаны с общественной организацией, возглавляемой им. Управление связей с общественностью МВД Украины заявляет, что все высказывания А.КОВАЛЁВА не соответствуют действительности и являются неправдой», - говорится в сообщении.

В Государственной налоговой службе Украины также заявляют, что заявление лидера ВОО «Никто кроме нас» (НКН) Александра КОВАЛЕВА о давлении и обысках «не отвечает действительности».

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении ГНСУ, «сегодня ряд интернет-изданий распространили информацию о давлении и преследованиях А.КОВАЛЕВА – лидера ВОО «Никто кроме нас», якобы инициируемых налоговой службой Украины. Государственная налоговая служба Украины официально сообщает, что сотрудники налоговой службы не следят за действиями А.КОВАЛЕВА и не ищут информацию, которая бы его компрометировала. Кроме того, налоговики не проводили обыски на предприятиях, где на сегодняшний день учредителем является А.КОВАЛЕВ. Заявление о давлении и обысках, озвученное лидером ВОО «Никто кроме нас» не отвечает действительности».

Как сообщал УНИАН, А.КОВАЛЁВ возглавляет НКН – организацию, которая провела массовые протесты под стенами Верховной Рады Украины в сентябре 2011 года и члены которой повернулись спиной к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, когда он 15 февраля 2012 года пришел возлагать цветы к памятнику воинам-афганцам.

21 февраля А.КОВАЛЁВ сообщил, что сотрудники правоохранительных структур предложили ему выехать из страны.

«Через день после возложения цветов и нашего поступка НКН в компанию, соучредителем которой я был до недавнего времени, пришла налоговая. Там провели пять обысков. Меня предупредили, что с самого верха дана команда закрыть все хозяйствующие структуры, если ее учредители связаны с НКН и могут поддерживать НКН», - сообщил он.

По словам А.КОВАЛЕВА, еще двух предпринимателей, в том числе и из Донецкой области, которые сочувствуют организации, вызвали в МВД и «жестко профилактировали, угрожали фактически».

«Кроме того, мне сказали, что МВД дана команда искать любую компрометирующую меня информацию. А сегодня мне прямо сказали старые знакомые сотрудники МВД, что мне лучше уехать из страны. Сказали, что на меня дана команда «фас», - отметил А.КОВАЛЕВ.

Также лидер общественной организации сообщил, что за ним постоянно ездит какая-то машина, всех, кто заходит в офис НКН в Киеве, фотографируют, телефоны прослушиваются.

По мнению А.КОВАЛЁВА, цель такого прессинга - «раздавить» движение ветеранов-афганцев в Украине.