Украине обещают падение в 2 раза цен на любимый продукт Азарова

Цены на ранние овощи в текущем году будут значительно ниже прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в рамках Четвертой международной конференции «Картофель и овощи Украины - 2012» автор проекта «АПК-Информ: Овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК.

Он сообщил, что серьезные перепады цен будут по капусте. «Довольно долго будет продаваться старая капуста, и производителям ранней и суперранней придется сложно, потому что старая все равно будет довлеть, поэтому мы прогнозируем снижение приблизительно в два раза по капусте (против цен на раннюю капусту 2011 г. - УНИАН)», - отметил А.ЯРМАК.

По раннему луку аналогичная ситуация и эксперты ожидают «снижение в три раза, потому что старый лук будет присутствовать на рынке вплоть до августа».

Эксперт не назвал уровень цен, отметив, что это сложно сделать, поскольку на раннюю продукцию они изменяются каждый день.

По словам президента Украинской картофельной ассоциации Сергея РЫБАЛКО, цена на ранний картофель будет в среднем в 3 раза ниже по сравнению с показателями 2011 года. «В начале июня прошлого года мы имели цену 10 грн. на ранний картофель. Естественно, такой цены не будет. Я думаю, что суперранний картофель, который мы получаем в мае, может быть на высоких позициях, даже до 20 грн./кг, но картофель для общего потребления будет держаться не выше 3 грн./кг. Давить на него будет старый картофель», - сообщил С.РЫБАЛКО.

А.ЯРМАК не прогнозирует существенных изменений по моркови и свекле, цены на эту продукцию будут незначительно ниже прошлогодних, потому что старая продукция, как правило, уходит с рынка до момента массового появления ранней. «Когда массовая продукция будет выходить на рынок, это конец июня — цены по моркови и свекле будут ниже прошлого года, но будут в пределах 2,5-3,5 грн. за кг», - отметил А.ЯРМАК.

При этом на «среднюю» продукцию, которая продается в период между уходом с рынка ранней и до массовой уборки урожая, эксперты прогнозируют скачки цен в 2 раза.