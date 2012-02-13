Кульбида утверждает, что самые сильные морозы уже позади

Украина прошла самый холодный период этой зимы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай КУЛЬБИДА.

Он напомнил, что 10-12 февраля на территории Украины наблюдалось усиление морозов до минимальной отметки минус 25-30 градусов по Цельсию, а в некоторых областях – температура воздуха была даже ниже 30 градусов.

Однако в ближайшие два дня, по прогнозу Гидрометцентра, по территории Украины пройдет небольшой циклон, благодаря которому местами потеплеет и будет идти снег.

Н.КУЛЬБИДА отметил, что с 14 февраля в Украине будет наблюдаться ослабление морозов и повышение температуры. В частности, по его словам, минимальная температура на территории Украины в эти дни будет составлять минус 14-19 градусов по Цельсию ночью и минус 6-11 градусов - днем. 15-17 февраля средняя температура - как днем, так и ночью - повысится еще на три градуса по Цельсию, и будет в последующие дни наблюдаться дальнейшее незначительное потепление.

Директор Гидрометцентра добавил, что такие температурные режимы продлятся до конца февраля.

«Будем считать, что самые холодные периоды этой зимы Украина уже пережила», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

Отвечая на вопрос журналистов, какой будет погода в марте, директор Гидрометцентра сказал, что сейчас трудно точно спрогнозировать температуру воздуха на следующий месяц, однако отметил, что в целом она не будет отклоняться от средних показателей, то есть быстрого потепления ожидать не следует.

Он добавил, что, таким образом, весна в Украину придет в этом году в нормальные сроки, то есть в середине марта.