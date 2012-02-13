В Украине издана первая Политическая энциклопедия

В Украине вышла в свет первая политическая энциклопедия. Об этом пишет Зеркало недели. Книга опубликована в Парламентском издательстве. Презентация издания состоялась в Институте политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины. Сотни специалистов из разных стран работали над изданием почти четыре года.

Как сообщил доктор исторических наук Юрий Шаповал, куратор проекта, Политическая энциклопедия — первая в Украине широкомасштабная попытка, прежде всего, «кодифицировать» и проанализировать ключевые категории политической науки, которыми сейчас пользуется весьма широкий и разнообразный по политическим предпочтениям, эрудиции и степени активности круг пользователей. Вообще политическая наука (которую еще называют политологией, наукой о политике, политической социологией) изучает тенденции и закономерности развития, функционирования и структуру политической жизни общества.

Издание готовилось на базе отдела этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины. Именно здесь была создана рабочая группа, которая скрупулезно перечитывала все полученные тексты и делала окончательный выбор в пользу того или иного автора.

Большую предварительную работу провела редакционная коллегия, возглавляемая академиком Юрием Левенцом. В состав редколлегии вошли известные исследователи Александр Майборода, Владимир Горбатенко, Мария Кармазина, Леонид Шкляр, Николай Михальченко, Владимир Головченко. Они занимались подготовкой глоссария, то есть предварительного перечня лозунгов, и отбором авторов. В подготовке энциклопедии принимали участие не только политологи, но и философы, историки, юристы, социологи, психологи, демографы, искусствоведы, журналисты, специалисты из различных учреждений и стран.

Политическая энциклопедия освещает следующие направления: методология и теория политических исследований; политические мыслители, идеи, течения; государственные и административные институты, в которых формализованы властные отношения; политически нагруженные социальные практики в разных странах и политические акторы; национальные и региональные политические исследования.

К подготовке издания были привлечены ученые из разных стран — Украины, России, Польши, Франции, Канады, США. Всего около 300 человек. Еще одна особенность в работе с авторами энциклопедии — далеко не все из приглашенных владели пониманием того, чем на самом деле является энциклопедический жанр.

Значительное место в энциклопедии отведено украинской политической мысли, которая долгое время была или под запретом, или маргинализирована в силу определенных (политико-идеологических) обстоятельств.