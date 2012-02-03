В Киеве помощника судьи задержали за взятку $7 тисяч
22:53, 03 февраля 2012Общество
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Возбудили дело
Прокуратурой Киева совместно с работниками УСБУ в городе Киеве за взяточничество задержан помощник судьи Оболонского районного суда столицы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, за решение вопроса о быстром рассмотрении гражданского спора между гражданами о взыскании 1,5 млн. грн. ссуды и постановления по его результатам судебного решения в интересах истца злоумышленник требовал и при посредничестве родной сестры получил от представителя гражданского истца 7 тыс. долларов взятки.
Помощник судьи задержан. Прокуратурой по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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