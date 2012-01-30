В Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
17:29, 30 января 2012Общество
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1960 года рождения
На железнодорожной станции Чугуев Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил женщину 1960 года рождения.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управление МВД на Южной железной дороге, женщина пыталась перейти железнодорожные пути и попала под проходивший мимо станции поезд. От полученных травм женщина умерла на месте.
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