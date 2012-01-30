В Закарпатье растет население

Закарпатская область по результатам 2011 года имеет плюсовой прирост населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник регистрационной службы Главного управления юстиции в Закарпатской области Наталия ЮРКУЦ.

По ее словам, на протяжении 2011 года отделами государственной регистрации актов гражданского состояния и исполнительными комитетами сельских и поселковых советов составлено 18 тыс. 595 актовых записей о рождении, что на 155 больше, чем в 2010 году.

При этом рождений зарегистрировано больше, чем смертей: в 2011 году сделано 14 тыс. 588 актовых записей о смерти (в 2010 году - 14 тыс. 947).

Н.ЮРКУЦ также уточнила, что в общем количестве актовых записей о рождении было зарегистрировано 2 тыс. 634 рождений детей у одиноких матерей. «Регистрацию детей у одиноких матерей осуществляем в соответствии со ст.135 Семейного кодекса Украины», - уточнила начальник регистрационной службы Главного управления юстиции в Закарпатской области.