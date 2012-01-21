Крымского бизнесмена выпустили под залог в 3 миллиона гривен

Центральный районный суд Симферополя в пятницу отпустил из-под стражи под залог в 3,1 млн. грн. 73-летнего президента крымской корпорации «ТЭС» - крупной компании-нефтетрейдера - Геннадия БЕЙМА.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сотрудник фирмы.

После заседания следователь вручил Г.БЕЙМУ повестку в прокуратуру для дачи показаний.

Повестку в прокуратуру 20 января получил также сын Г.БЕЙМА - вице-президент «ТЭС» Сергей БЕЙМ.

Крымские бензиновые магнаты Геннадий и Сергей БЕЙМЫ, которых СМИ называют одними из богатейших людей полуострова, были задержаны 11 января по подозрению в уничтожении имущества Керченского морского торгового порта, которое, по версии следствия, причинило около 2 млн. грн. ущерба. Им инкриминируют превышение служебных полномочий - часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса.

Центральный райсуд Симферополя 18 января отпустил из-под стражи Геннадия и Сергея БЕЙМА под залог в 1 млн. грн. каждого , а сотрудники прокуратуры тут же задержали БЕЙМА-старшего.

Корпорация «ТЭС» создана в 2002 году, в нее вошли предприятия одноименной фирмы, существовавшей с 1992 года. Последние три года, помимо нефтяного, корпорация занимается также гостиничным бизнесом.