Руководство завода подменило муляжами оборудование на 5 млн. грн.
13:55, 20 января 2012Общество
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Прокуратура возбудила дело
На госпредприятии «Бердянский завод стекловолокна» руководство подменило оборудование стоимостью свыше 5 млн. грн. муляжами.
Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, «установлено, что должностные лица предприятия осуществили подмену 3 стеклоплавильных платино-родиевых аппаратов муляжами, чем совершили растрату вверенного им имущества на общую сумму в 5,4 млн. грн.».
На сегодняшний день действия руководства завода квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Прокуратура возбудила уголовное дело. Ведется следствие.
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