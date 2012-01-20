Руководство завода подменило муляжами оборудование на 5 млн. грн.

На госпредприятии «Бердянский завод стекловолокна» руководство подменило оборудование стоимостью свыше 5 млн. грн. муляжами.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, «установлено, что должностные лица предприятия осуществили подмену 3 стеклоплавильных платино-родиевых аппаратов муляжами, чем совершили растрату вверенного им имущества на общую сумму в 5,4 млн. грн.».

На сегодняшний день действия руководства завода квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура возбудила уголовное дело. Ведется следствие.