В Крыму отменили "сумбурное решение"

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что решение Ялтинского горсовета о закрытии городской больницы в Алупке приостановлено, а начальник отдела здравоохранения Ялты получит взыскание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ сказал на пресс-конференции в Симферополе.

«Глава здравотдела Ялты доложил не совсем объективную информацию руководству города, вследствие чего было принято такое сумбурное решение о закрытии больницы. Оно приостановлено. Думаю, сессия (горсовета Ялты) будет принимать решение об аннулировании этого дела», - сказал премьер Крыма.

По словам А.МОГИЛЕВА, больница «остается в том виде, в котором она есть». «Единственное: там все равно нужно принимать меры по оптимизации. Больница большая по численности для того населения, которое она обслуживает», - отметил глава Совмина Крыма, добавив, что мнение персонала и жителей Алупки будет при этом учтено

Как сообщал УНИАН, Алупкинской больнице в этом году исполняется 95 лет. Там лечатся не только алупкинцы, но и жители ближайших населенных пунктов - от Фороса до Стройгородка.

Горсовет Ялты в начале января решил, что Алупкинская больница должна стать поликлиникой и присоединиться к Ялтинской городской поликлинике, а ее отделение скорой помощи - к станции скорой помощи в Ялте с передачей имущества, прав и обязанностей, поскольку содержание медучреждения слишком дорого обходится бюджету Ялты.

Жителям Алупки предлагают ездить лечиться в больницу в Ливадию.

13 января сотрудники больницы в Алупке вышли на митинг.

16 января премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ потребовал пересмотреть решение о закрытии медучреждения, заявив, что «крайне возмущен формальным, бездушным подходом чиновников» при его принятии.