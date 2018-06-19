Алупка осталась без больницы, или Кому готовят два гектара «золотой» земли?

В Ялте решили: Алупкинская больница должна стать поликлиникой и присоединиться к ялтинской городской поликлинике, а ее отделение «скорой» – к станции скорой медпомощи в Ялте. С передачей имущества, прав и обязанностей.

Поясняют: содержание медучреждения слишком дорого обходится бюджету.

– Ялта все последние годы практически полностью содержала Алупкинскую больницу. Так, в 2011 году на эти цели из ялтинской казны было выделено более 8 миллионов гривен. А всего на содержание находящихся в Алупке двух общеобразовательных школ, школы искусств и Алупкинской больницы Ялта ежегодно выделяет 13 миллионов гривен, в то время как Алупка компенсирует Ялте только 4 миллиона, – заявил ялтинский мэр Алексей Боярчук.

Как говорится в решении Ялтинского горсовета, оно принято «во исполнение Программы экономических реформ Украины на 2010-2014 год, распоряжения Ялтинского городского головы от 30 декабря 2011 г. № 774-р и в соответствии со ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении».

Алупкинская больница работает 95 лет. За помощью к местным медикам обращаются не только «аборигены», но и жители ближайших населенных пунктов – от Фороса до Стройгородка. В курортный сезон пациентов еще больше.

– За год – 123 тысячи посещений поликлиники, 11 тысяч вызовов «скорой помощи». Все структуры были созданы для того, чтобы функционировало учреждение. Больница ликвидируется как юридическое лицо. Мы защищаем свой статус! После реформ будет совершенно другой статус, совершенно другое управление. Для нас это – менее приемлемо, – говорит главврач Алупкинской больницы Геннадий Проскурин.

Ялтинская мэрия уверяет, что реорганизация учреждения проходит в соответствии с нормами медицинского обслуживания населения.

– На сегодняшний день количество ставок медиков значительно превышает ту численность, которая необходима на 8 тысяч жителей Алупки! – подчеркивает Боярчук.

Сокращения коснутся административно-хозяйственной части больницы, это – около 30% работников.

В Минздраве Крыма добавляют, что нормативы для населённого пункта с 8 тысячами жителей предусматривают функционирование даже не поликлиники, а амбулатории, но власти Ялты на такие кардинальные меры не пошли.

Тем временем, в Алупке поползли слухи, что кому-то приглянулись два гектара «золотой» земли южнобережья, которые занимает медучреждение. Сотрудники тоже связывают решение о ликвидации больницы в первую очередь с тем, что в Алупке «больница имеет единственную нормальную парковую территорию на 2 га земли, по которой проведены новые силовые линии, вода и подъездные пути» и государственный акт на которую под различными предлогами сделать было «невозможно».

Кроме того, в больнице возмущены тем, что решение было принято абсолютно неожиданно, без каких-либо предварительных обсуждений с ее администрацией, не говоря уже о коллективе. «Даже не пригласили главного врача ни на сессию (Ялтинского горсовета), а он 30 лет как работает в больнице, не вручили ему это решение, а тихо сунули в почтовый ящик», - возмущаются в горбольнице.

В мэрии Ялты от якобы интереса к земле отмахиваются:

– Земля, на которой находится Алупкинская больница, по-прежнему остаётся в распоряжении местного горсовета. Во избежание кривотолков мы готовы ему передать и здание. И пусть местные жители тщательно контролируют, как будут распоряжаться этим имуществом алупкинские власти.

В пятницу в Алупке прошли митинг медперсонала и собрание с участием жителей, властей городка и «десанта» из Ялты. Стороны остались при своих мнениях. Алупкинцы намерены оспорить принятое Ялтинским горсоветом решение.

А всего лишь несколько дней назад Президент Украины пригрозил министру здравоохранения Александру Анищенко увольнением, если он не будет сотрудничать с общественностью в вопросе закрытия заведений здравоохранения.

Янукович подчеркнул, что закрывать больницы в регионах нельзя без согласия общественности.

«Я обращаюсь к... Анищенко: ну наведите порядок, чтобы люди знали своевременно, за год, за два, чтобы относились к этому с пониманием, что это делается ради того, чтобы улучшить условия лечения людей», - сказал Президент на заседании Комитета по экономическим реформам.

Вера Стриж