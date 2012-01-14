Вор отжал крышку банкомата

Из банкомата «Проминвестбанка», установленного в помещении Белгород-Днестровской райбольницы Одесской области, в ночь на 13 января вор похитил 253 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в области.

Работники следственно-оперативной группы Белгород-Днестровского горотдела милиции, которые выехали в больницу по вызову главного врача, установили, что «банкомат находился в помещении больницы без какой-либо охраны, не был оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения».

Неустановленный злоумышленник проник в больницу и, отжав крышку банкомата, установленного в холле лечебного заведения, похитил 253,4 тыс. грн. При этом он повредил банкомат стоимостью 62 тыс. 96 грн.

По этому факту следователем горотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Теперь работники милиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении дерзкого преступления, сообщили в Отделе связей с общественностью облУВД.