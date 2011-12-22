В Одессе рядом с Приморским РОВД застрелили торговца валютой

Сегодня около 18:00 рядом с домом № 40 по улице Греческой, недалеко от здания Приморского РОВД Одессы, неизвестным застрелен мужчина в возрасте около 40 лет.

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины в Одессе, на месте преступления работает оперативно-следственная группа.

По некоторым сведениям, жертва преступления – торговец валютой, убийство совершено из пистолета с глушителем.

В течение часа движение транспорта в микрорайоне, где произошло убийство, было заблокировано милицией.