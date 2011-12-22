В Одессе рядом с Приморским РОВД застрелили торговца валютой
22:14, 22 декабря 2011Общество
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Милиция блокировала микрорайон
Сегодня около 18:00 рядом с домом № 40 по улице Греческой, недалеко от здания Приморского РОВД Одессы, неизвестным застрелен мужчина в возрасте около 40 лет.
Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины в Одессе, на месте преступления работает оперативно-следственная группа.
По некоторым сведениям, жертва преступления – торговец валютой, убийство совершено из пистолета с глушителем.
В течение часа движение транспорта в микрорайоне, где произошло убийство, было заблокировано милицией.
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