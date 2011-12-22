Попов обещает не поднимать цены на метро

Тариф на проезд в столичном метро власти города не планируют повышать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ во время ознакомления с состоянием готовности к открытию новой станции метро “Выставочный центр”.

"Тарифы мы не будем менять. Хотя они экономически не выгодны для метрополитена. Мы все делаем ради того, чтобы реализовывать программы за счет бюджета и, в том числе, поддержки правительства в развитии метрополитена. Мы берем на себя эту функцию. Тариф, который действует сегодня, обеспечивает содержание этого предприятия (Киевского метрополитена), а развитие мы обеспечим через отдельную инвестиционную программу. Поэтому мы можем позволить себе не поднимать тариф, учитывая, что для киевлян это будет напряжением в социальном плане", - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, станцию метрополитена «Выставочный центр” планируется ввести в эксплуатацию 28 декабря с.г.