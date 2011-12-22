Янукович объяснил, почему отклонили требование МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против повышения цены на газ для населения.

Об этом он сказал вчера на итоговой пресс-конференции в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Конечно, мы видим, что дальше повышать некуда. Мы не можем переводить эту проблему на граждан нашей страны. Поэтому мы не стали повышать тарифы на 50%, как того требовал Международный валютный фонд», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.