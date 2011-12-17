Янукович о модернизации милиции до европейского уровня

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о важности модернизации милиции до европейского уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня милиции.

В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость осуществления реформ в правоохранительной сфере.

«Стратегической целью реформы является поэтапное преобразование МВД в правоохранительное ведомство европейского образца, стоящее на страже прав, чести, достоинства и законных интересов граждан и государства», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ обратил особое внимание на важность подготовки к службе в милиции достойных кадров. «Правомерное и профессиональное поведение должно поощряться», – считает он.

Президент высказался за повышение статуса работников уголовного розыска, которые расследуют преступления против личности. «Основной груз этой работы ложится на подразделения уголовного розыска. Поэтому статус их работников должен быть повышен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отдельно отметил необходимость качественно нового подхода к организации работы досудебного следствия, обеспечения реальной процессуальной независимости следователей.

«Убежден, что улучшение кадровой работы и усиление контроля приведут к качественным изменениям к лучшему», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил недопустимость формального отношения стражей порядка к службе. «Работа для «галочки», по формальным показателям искажает саму суть правоохранительной деятельности. Мое категорическое требование – работайте для человека и ради человека», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, именно защищенность гражданина должна быть определяющим критерием оценки работы милиции, ведь в глазах людей милиционер представляет государственную власть – следовательно, должен быть надежным защитником.

В.ЯНУКОВИЧ отметил недопустимость даже единичных случаев нарушения закона работниками милиции – коррупционных действий, насилия над личностью и т.п. «Такие их действия разрушают авторитет государства, подрывают доверие к закону», - подчеркнул он.

«Каждый человек должен чувствовать себя защищенным. Главное – каждый должен чувствовать поддержку и быть уверен