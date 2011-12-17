В джинсах из сэконд-хэнда нашли 100 евро и письмо из Германии

04:08, 17 декабря 2011
Общество
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"Знаю, что у вас не такая хорошая жизнь..."

В Ковеле Волынской области в джинсах из «сэконд-хэнда» женщина нашла письмо немецкого студента, адресованное новому владельцу одежды, и 100 евро.

Как сообщает газета "Волинь", 40-летняя жительница города Любомль купила джинсы для сына-студента. Дома, осматривая карманы перед стиркой, она нашла бумагу, в которую были завернуты 100 евро. Сама бумага оказалась письмом, написанным на немецком языке. В письме говорилось: «Неизвестный друг из Украины! Я - немецкий студент Вальтер, как и ты, осуждаю войну. Она унесла жизнь моего деда Йоганна, который служил в Вермахте. Погиб он на вашей земле. Дарю тебе джинсы, знаю, что у вас не такая хорошая жизнь...».

Как выяснило издание, дед женщины, которая приобрела джинсы, погиб под Берлином в 1945 году.

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