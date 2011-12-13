На шахте умерла женщина-машинист

В Луганской области на шахте «Ореховская», входящей в состав шахтоуправления «Самсоновское-Западное» ПАО «Краснодонуголь», скончалась женщина-машинист вакуумной установки участка вентиляции и техники безопасности 1959 года рождения.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Краснодонском теркоме Александра КУДРИНА.

По его словам, вчера вечером в 18.30 сменщица обнаружила машинистку вакуумной установки, лежащей на полу машинного зала дегазационной станции без признаков жизни. Была вызвана медсестра здравпункта шахты, бригада врачей реанимационно-противошоковой группы. Но медики, к сожалению, уже ничем не смогли помочь, и констатировали смерть, отметил А.КУДРИН.

Внешних повреждений на теле женщины обнаружено не было. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства трагедии.