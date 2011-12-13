К протестующим чернобыльцам присоединились казаки

Во Львове увеличилось количество палаток возле помещения Львовской ОГА. К четырем палаткам, установленным протестующими чернобыльцами, сегодня была добавлена еще одна – от Львовской организации Украинского реестрового казачества.

Об этом сообщил УНИАН участник протестной акции чернобыльцев, сопредседатель Всеукраинского движения «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

«Представители Львовского казачества выразили поддержку требованиям чернобыльцев и заявили о готовности приобщиться и поддержать акцию протестующих чернобыльцев во Львове. Сегодня они установили свою палатку возле четырех чернобыльских палаток», - отметил Р.СЕКЕЛА.

Он также сообщил, что сегодня около 30 представителей от ОД «Вперед!», организации «Матери Чернобыля» и Благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» выезжают в Киев, где 14 декабря примут участие в акции памяти ликвидаторов Чернобыльской АЭС.

В свою очередь председатель Львовского областного Благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» Валентина БУРЕНОК сообщила, что участники протестной акции чернобыльцев, которым состояние здоровья не позволяет ехать в Киев, продолжат свой протест в палаточном городке, а 14 декабря совместно с другими представителями общественных организаций, которые выразили солидарность с акцией львовских чернобыльцев, проведут мероприятия по чествованию памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС во Львове, в частности, возле палаточного городка будет проведена панихида.

Как сообщал УНИАН, представители чернобыльских организаций Львовской области, совместно с представителями ОД «Вперед!» 6 декабря возле помещения Львовской ОГА установили четыре палатки и объявили свою акцию бессрочной.