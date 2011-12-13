Теоретически подсолнечное масло не должно дорожать

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал производителей подсолнечного масла воздержаться от необоснованного повышения цен на продукцию.

«Учитывая, что этот маркетинговый год у нас такой же хороший (как и прошлый — УНИАН), урожая семян подсолнечника достаточно, достаточно мощностей по переработке, по прогнозным показателям у нас будут достаточные объемы произведенного подсолнечного масла, мы к вам (производителям подсолнечного масла - УНИАН) обращаемся с предложением — не допускать необоснованных повышений цен и и не допускать дефицита, потому что у нас есть все рычаги, чтобы повлиять на необоснованное формирование цен», - заявила в ходе круглого стола заместитель начальника отдела исследований агропромышленных рынков управления исследований продовольственных и производственных рынков департамента исследований рынков АМКУ Людмила ЗУБЧЕНКО.

При этом и.о. председателя АМКУ Рафаэль КУЗЬМИН отметил, что на рынке подсолнечного масла «никакого основания для повышения цен или создания искусственного дефицита нет».

При этом начальник отдела расследований недобросовестной конкуренции АМКУ Оксана МИТЬКО отметила, что некоторые предприятия-производители подсолнечного масла на этикетках продукции для привлечения внимания к своей продукции пишут рекламные лозунги, такие как «розумна ціна», «найкраща ціна», при этом продукция продается в литровых бутылках, в которые недоливаются 50 и больше мл, а объем масла в бутылке наносится мелким шрифтом на обороте, и потребителю сложно найти эту информацию. «Цена за бутылку масла, в которой меньше литра, ниже, чем у других производителей, что может привлечь потребителей. В то же время, если пересчитать цену за литр масла, она получается такая же, как и у других производителей. Потребитель вводится в заблуждение», - сказала О.МИТЬКО. По ее словам, такие действия производителей имеют признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, и производители могут получить неправомерные преимущества перед другими участниками рынка подсолнечного масла.

«Комитетом и теротделением уже рассмотрены такие дела, и принято решение о наложении штрафа за такие нарушения, даны рекомендации о прекращении нарушения. В ближайшее время комитет планирует проверить всех участников рынка масла на выполнение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в части распространение информации, которая вводит в заблуждение», - сообщила О.МИТЬКО.

В свою очередь директор по юридическим вопросам и связям с общественностью "Bunge Украины" ДП ИИ «Сантрейд» Олег САМУСЬ отметил, что с сентября цена на масло бутилированное не повышалась, а наоборот, снижалась. «Если будет стабильная ситуация с семенами подсолнечника, то будет гарантироваться определенная ценовая стабильность на подсолнечное бутилированное масло в розничных сетях. Мы сегодня не видим основания для повышения цен на масло подсолнечное», - сказал он.