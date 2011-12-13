В Евпатории сын два года жил в квартире с мертвой матерью

В Евпатории милиция обнаружила мумифицированный труп пенсионерки, который пролежал в квартире более двух лет.

Жильцы дома рассказали, что с женщиной в однокомнатной квартире жил сын, пишет газета «Евпаторийский объектив».

По словам соседей, исчезновение пенсионерки они заметили еще в августе 2009 года. «Тогда же в подъезде установился характерный трупный запах. Почуяв неладное, жильцы подъезда обратились к участковому, в обслуживающую дом жилищно-эксплуатационную организацию. Однако, судя по всему, адекватного ответа ни от одной из сторон не последовало. Умерла ли женщина своей смертью или нет и почему все эти годы мужчина хранил молчание, выясняют правоохранители», - сообщает издание.