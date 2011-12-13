Пьяные студенты за стихи на крыше пятиэтажки получили 15 суток на двоих

В Симферополе суд назначил наказание в виде 5 и 10 дней административного ареста двум студентам театральной студии, которые вечером 12 декабря читали стихи и монологи на крыше пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

Как выяснилось, одного из 20-летних юношей бросила девушка, и он с другом решил напиться. "Найти истину в вине не вышло, тогда юных актеров потянуло на подвиги: они по пожарной лестнице забрались на крышу пятиэтажки и стали бурно декламировать друг другу стихи и монологи из пьес. По всей вероятности, увлеклись, что не заметили, как перешли на крик и переполошили жильцов дома. Необдуманный поступок ребят мог закончиться весьма плачевно, поскольку козырек крыши, по которому разгуливала молодежь, находится в плохом техническом состоянии и мог запросто обвалиться", - отметили в милиции.

Правоохранительные органы составили на студентов админпротокол по статье "мелкое хулиганство".