Уманский прогнозирует, что в следующем году роста ВВП не будет

Государственный бюджет Украины на 2012 год следует рассчитывать, исходя из прогнозного роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 0%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ во время круглого стола «Бюджет Украины-2012: новые акции протеста или подъём экономики?» в Институте Горшенина.

Следовательно, эксперт предлагает доходную часть бюджета оставить на уровне 2011 года.

И.УМАНСКИЙ также считает необходимым изменить прогнозный курс гривни на 2012 год. Свою позицию он объяснил реалиями состояния торгового баланса, объема поступлений инвестиций, объемами погашения как суверенного долга, так и коммерческим сектором.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября с. г. приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить на 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительство намерено расходы госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

В следующем году планируется вернуть выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.