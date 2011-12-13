В буферной зоне Софии Киевской построят спорткомплекс?

Власти Киева планируют новое строительство в буферной зоне Софии Киевской – на улице Прорезной, 14 будет построен спортивный комплекс.

Как заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, соответствующий вопрос будет рассматриваться на сессии Киевсовета 15 декабря 2011 года, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Вместо спортивной площадки гимназии № 48 хотят построить спортивный комплекс. Во-первых, далеко не всегда в построенные возле школ новейшие спортивные комплексы пускают учеников школ. Иногда они превращаются в мощные коммерческие заведения. Во-вторых, против строительства на пятачке между домами нового сооружения категорически выступают жильцы окружающих домов. Ну и добавьте такой «пустяк»: строительство будет проходить в буферной зоне Софии Киевской на особо ценных землях», - сказал А.БРИГИНЕЦ и отметил, что такое строительство должно быть как минимум согласовано с ЮНЕСКО и местными и национальными памятникоохранными органами.

«Понятно, никаких согласований не сделано», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По мнению депутата, принятием решения о даче разрешения на разработку проекта землеустройства, который предусматривает строительство спортивного комплекса на Прорезной, 14, власть спровоцирует новый общественный конфликт, а также даст новые основания ЮНЕСКО относиться к нашему городу как к антикультурной резервации, которой руководят культурно необразованные варвары.

«Надеюсь, что депутаты Киевсовета не поддержат этот проект решения, чтобы не позорить киевскую власть в глазах киевлян, а Киев в глазах мировой общественности», - выразил надежду А.БРИГИНЕЦ.

Проект решения Киевсовета «О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка управлению образования Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации на ул. Прорезной, 14 в Шевченковском районе г. Киева для эксплуатации и обслуживания гимназии № 48 и пристройки спортивного комплекса» внесен на сессию Киевсовета 15 декабря 2011 года.